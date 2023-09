Die Photovoltaikanlage ist wohl älteren Datums und ein Teil der viereckigen Elemente sind schon deutlich verschmort, als die eiligst gerufene Feuerwehr den Löscheinsatz beginnen kann.

Immer wieder züngeln die Flammen aus kleinsten Ritzen zwischen den PV-Elementen. Immer wieder müssen die Löschkräfte an anderer Stelle draufhalten. Zuvor hatten die Nachbarn schon nach dem Ehepaar gerufen, dessen Dachstuhl nach und nach in Flammen aufging. Die Hausbesitzer sind Nachbarn zufolge beide bei der Arbeit, als das Unglück passiert.

Rettungskräfte gehen in Burladingen auf Nummer sicher

Trotzdem gehen die Rettungskräfte, während ihre Kameraden den Löschangriff mit Atemschutz und Drehleiter vornehmen, auf Nummer sicher. Sie verschaffen sich Zutritt zum Haus, wollen genau überprüfen, dass keine Menschenleben in Gefahr sind.

Immer mehr Fahrzeuge mit technischer Ausrüstung treffen in der am Hang gelegenen Straße in Gauselfingen ein. Polizisten fragen bei Nachbarn nach der Telefonnummer der Hausbesitzer oder wie man die Eigentümer am Besten erreichen kann.

Rettungswagen im Einsatz

Derweil stellt das DRK sicher, dass auch Rettungswagen nahe genug herankommen, um eventuell auch Einsatzkräfte versorgen zu können. Ob das Ehepaar nach dem Löscheinsatz in seinem Haus bleiben kann oder erst einmal einen Unterschlupf bei Verwandten, Freunden, Nachbarn oder in einem anderen Gebäude suchen muss, darauf will sich weder die Feuerwehr noch die Polizei festlegen.

Brand: technischer Defekt?

Es wird – wie immer – zu der Ursache des Brandes eine Ermittlung geben. Die wird feststellen, ob es bei den hohen Außentemperaturen tatsächlich die PV-Anlage war, die da in Brand geriet oder ob gar womöglich der darunterliegende Dachstuhl aufgrund eines technischen Defektes zu brennen begann.