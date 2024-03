1 Die Halle in der Engstlatter Hölzlestraße wurde ein Raub der Flammen. Foto: Marschal

Polizeihunde sind vor Ort, das Wasserwirtschaftsamt verlangt Baggerproben der Erde: Nach dem verheerenden Brand in der Nacht zum Montag ist von der ehemaligen Lagerhalle in Engstlatt nur noch eine Brandruine übrig.









Am Tag nach dem Großeinsatz der Feuerwehren herrscht am Brandort Betrieb: Der Besitzer der Lagerhalle, in der auch ein Omnibus abgestellt war, gibt seine Zeugenaussage zu Protokoll – in einem neben dem Unglücksort abgestellten Omnibus.