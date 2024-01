Brand in Albstadt-Laufen: Der Schaden an der Schreinerei geht in die Hunderttausende

Der Schaden an der Schreinerei geht in die Hunderttausende

Brand in Albstadt-Laufen

1 Mithilfe eines Baggers der Ebinger Firma Korn Recycling hat sich die Albstädter Feuerwehr einen Zugang zum brennenden Dachstuhl der Schreinerei verschafft. Foto: Nico Lutz

Mit einem Großaufgebot rückten die Einsatzkräfte am Montagabend in die Laufener Ziegelstraße aus: Im Keller einer Schreinerei war ein Feuer ausgebrochen, das auch auf den Dachstuhl übergriff. Die Brandursache ist unbekannt; die Polizei ermittelt.









Ein Kellerbrand in einer Schreinerei in der Ziegelstraße hatte sich am späten Montagabend zu einem Vollbrand entwickelt. Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar – dürfte laut Polizei aber mehrere hunderttausend Euro betragen. Das Gebäude ist unbewohnbar.