1 Metzgermeister Erich Bärenbold steht vor dem Landgericht in Konstanz – hier fand am Dienstag eine weitere Verhandlung im Rechtsstreit gegen seine Versicherung statt. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Bald vier Jahre nach dem Brand der Villinger Metzgerei Paul läuft weiterhin der Rechtsstreit zwischen Metzgermeister Erich Bärenbold und der Helvetia-Versicherung. Diese weigert sich, den Schaden zu begleichen. Nun kam es zu einer erneuten Verhandlung.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Die Wurstküche ist längst abgebaut, die Theke schon entsorgt, der Ruß an den Wänden ist seit Jahren gewichen – und dennoch: Der Brand in der ehemaligen Metzgerei Paul im August 2018 in der Gerberstraße in Villingen ist noch immer präsent. Denn das Landgericht Konstanz beschäftigt sich weiterhin mit der Frage: Wie kam es zu dem Feuer?