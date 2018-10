Bräunlingen Zielgerade ist erreicht

Die neue Stellwand war gern gesehenes Ausstellungsstück bei verschiedenen Laufveranstaltungen, und Bräunlingens neuer Bürgermeister Micha Bächle wird einen Teil der Ehrungen in der Festhalle übernehmen. Neu im Programm sind auch die beiden Stadtführungen durch die Zähringerstadt, am Samstag Abend ab 18.30 Uhr und am Sonntag ab 10.10 Uhr wird Ursel Gehringer Interessierte durch ihren Heimatort führen.

Und apropos Neuerungen: Es gibt einen Frühbucherpreis für den 52. Schwarzwald-Marathon 2019 ab diesem Sonntag, 14. Oktober, 18 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt kann man sich für 52 Stunden über das Anmeldeportal der Homepage zu verbilligten Preisen für den nächsten Lauf, als den 52., bereits wieder anmelden, dann kostet beispielsweise der Marathon nur 26 Euro Anmeldegebühr oder der Halbmarathon ist für 18 Euro zu haben.