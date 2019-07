Bräunlingen Zebrastreifen statt Digitalisierung

Aktuell läuft im Rahmen des Projekts eine Bürgerbefragung zu dem Thema mit drei verschiedenen Fragebögen jeweils für Neubürger, Bürger und auch Altbürger. Die speziell abgestimmten Fragebögen sollen individuell ausgewertet werden. Die Stadt will zum Beispiel wissen, warum jemand weg- oder zugezogen ist. Ob aus privaten, beruflichen oder religiösen Gründen. Wichtig ist es auch, zu erfahren, wie die Außenwirkung von Bräunlingen ist.

Neubürgerfrühstück zum Auftakt wird sehr gut angenommen

Der Auftakt war das Neubürgerfrühstück, das sehr gut angenommen wurde. Bürgermeister Micha Bächle möchte den Bereich Digitalisierung stärken und wissen, wohin die Wünsche der Bürger zielen und was man anbieten soll. Zum Beispiel die Homepage verbessern und mehr verlinken, Gründe erörtern, warum jemand weggezogen ist, und ob es am neuen Wohnort besser oder schlechter ist. Ausgewertet wird die Umfrage dann von der Werbeagentur Glanzer und Partner Stuttgart. Danach gibt es am 25. September in der Stadthalle eine Auftaktveranstaltung, auf der die Ergebnisse präsentiert werden. Erfreulich ist, dass der Förderantrag für öffentliches W-Lan bewilligt wurde und so in den nächsten anderthalb Jahre ein öffentlicher Zugang geschaffen wird.