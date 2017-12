Bräunlingen Yoga und Tanz für den guten Zweck

Bräunlingen. Sie konnten sich vor Anmeldungen kaum retten, sodass sich das Trio, das unter Insaja firmiert, nun zu einer Neuauflage entschied.

Am 27. Dezember heißt es in der alten Turnhalle in Bräunlingen wieder "Mehr Bewegung für Dein Leben". Zwei Unterrichtseinheiten werden angeboten, die erste startet von 10 bis 11.30 Uhr, die zweite am Abend von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Die Yogastunde am Morgen ist für Jedermann gedacht, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. "Gerne würden wir hier auch ein paar männliche Teilnehmer begrüßen, auch für die bietet sich diese Einheit perfekt an", so Sonja Santa-Cruz. Am Abend heißt es dann "Dance your Yoga", hier sind die Anforderungen etwas anspruchsvoller. "Neben Yoga-Elementen sind hier auch tänzerische Elemente beinhaltet", so das Trio, es sind auch hier alle eingeladen mit zu machen, die Lust auf diese Art von Bewegung haben. "Es geht nicht um Perfektion, vielmehr um Spaß."

Das Insaja-Charity-Event versteht sich nicht nur als Veranstaltung für Körper, Geist und Seele, sondern steht auch unter dem Motto: Geben statt nehmen. Die beiden Unterrichtseinheiten sind kostenfrei, der freiwillige Beitrag wird zur Hälfte an die Frühchenstation Villingen-Schwenningen und zur Hälfte der Seelsorgeeinheit der Baar mit einem Brunnenprojekt in Nigeria gespendet. Auf die Teilnehmer wartet in ihren jeweiligen Unterrichtseinheiten noch ein besonderes Schmankerl: Isabelle Scherzinger, Matthias Hummel und Philipp Schaupp begleiten den letzten Teil der Trainingseinheiten mit Musik. Sonja Santa-Cruz ist seit über zehn Jahren schon in Sachen Yoga unterwegs, und gibt beim TuS Hüfingen Kurse. Ines Zandona ist seit Kindesbeinen Leistungsturnerin, und auch Sarah Schwarz ist in punkto Tanz bereits auf einem sehr hohen Niveau angelangt.