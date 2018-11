Bräunlingen Wo die Kommune 2019 investieren möchte

Bräunlingen (guy). Als Grundlage dafür hat Bürgermeister Micha Bächle den Stadträten seinen ersten Haushaltsentwurf in Funktion als Stadtoberhaupt vorgestellt: "Dieser Haushalt ist für uns alle etwas Besonderes", sagte er.

Wie Bächle erklärte, stehe das Jahr 2019 unter der Rubrik "Baugebiete erschließen und Infrastruktur sanieren." Entsprechend gestalten sich auch die geplanten Investitionen für das kommende Jahr: "Der Gemeinderat hat für viele Projekte bereits die Weichen gestellt, sodass wir 2019 an die konkrete Umsetzung gehen", so der Bürgermeister.

Was steht an? Größter Posten ist das neue Baugebiet am Bregenberg, mit rund zwei Millionen Euro: "Wir beginnen mit der Erschließung des Baugebiets Bregenberg. Für das Baugebiet Waldhausen ist eine dreiviertel Million Euro notwendig. In Döggingen startet mit einem Jahr Verspätung das Projekt Abwasserbeseitigung Freiburger Straße, das eigentlich bereits 2018 geplant war", sagte der Bürgermeister. Er ergänzte: "Für Buswendeplatten in Döggingen und Mistelbrunn fällt eine dreiviertel Million Euro an. Alleine diese Punkte haben schon ein Volumen von rund 4,5 Millionen Euro." Insgesamt stehen der Stadt 2019 6,3 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung.