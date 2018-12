Bräunlingen. Die Zähringerstadt trauert um Bauhofleiter Michael Hirth. Der 54-Jährige ist am Montag an den Folgen eines Unfalls verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Töchter. Hirth war seit 2010 als Chef für den städtischen Bauhof in Bräunlingen zuständig und engagierte sich ehrenamtlich in der Stadt. Die Trauerfeier findet am Freitag, 14. Dezember, um 13 Uhr in der Stadtkirche statt.