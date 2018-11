Bräunlingen Schweinereien der leckeren Art

Bräunlingen. Das ehemalige Firmengebäude der Firma Straub an der Hüfinger Straße wurde am Samstag zu einer Metzgerei umfunktioniert. Grund: Die Rieswellemacher, die über die Fasnettage innerhalb der Narrenzunft Eintracht Bräunlingen in das Häs der Urhexen schlüpfen, schlachteten und verarbeiteten unter fachmännischer Anleitung von zwei Metzgern ein 130 Kilogramm schweres Schwein.