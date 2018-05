Bräunlingen Ringzug macht Pause

Die Ersatzhaltestellen sind als solche gekennzeichnet und liegen am Bussteig B am Donaueschinger Bahnhof, an der Friedrich-Ebert-Straße in Allmendshofen, an der Hüfinger Straße im Bräunlinger Industriegebiet sowie auf der Westseite des Bräunlinger Bahnhofs bei der Firma Straub. Weil die innerörtlichen Straßenabschnitte länger sind als die Zugstrecke, haben die Ersatzbusse eine längere Fahrzeit als die Schienenfahrzeuge. Deshalb kommt es zu einer verlängerten Gesamtfahrzeit.

Geänderte Fahrpläne hängen an den Haltestellen aus

Ersatzfahrpläne hängen an den Zughaltestellen des Ringzugs aus sowie an den Haltestellen der Ersatzbusse. Fahrpläne sind im Internet abrufbar: www.hzl-online.de, www.v-s-b.de und www.ringzug.de. Zwischen Donaueschingen und Bräunlingen Bahnhof verkehren in dieser Zeit auch einige Direktbusse über die Kreistraße 5470 ohne Zwischenhalt.