Bräunlingen Pfarrer leistet den Nazis Widerstand

Bräunlingen. Die Anfänge der Geschichtswerkstatt liegen in den 90er-Jahren. Damals haben einige junge Bräunlinger Zeitzeugen befragt und mit Unterstützung des Bürgermeisteramtes ihre Aussagen dokumentiert. 1996 und 1997 wurden vier öffentliche Veranstaltungen organisiert. Seit 2017 ist die Homepage www.geschichtswerkstatt-braeunlingen.de online. Die Homepage ermöglicht allen Interessierten einen einfachen Zugang zu den bisher vorhandenen Rechercheergebnissen. Sie wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Drei Themen sind aktuell in Bearbeitung.

Die jüdische Familie Zimmt bestand aus Deutschen jüdischen Glaubens und in Bräunlingen ein Haushaltswarengeschäft. Ihre Mitglieder konnten 1938/1939 gerade noch rechtzeitig ausreisen, nach zunehmenden Schikanen und einmonatigem KZ-Aufenthalts in Dachau. 2018 haben Mitglieder der Geschichtswerkstatt die Zimmts in Israel besucht.

Julius Meister, der "unbeherrschbare" Stadtpfarrer, war von 1920 bis 1935/1936 Ortsgeistlicher in Bräunlingen und Dekan des Landkapitels Donaueschingen. Er war schon vor der Machtergreifung ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Die Rechnung dafür hat nicht lange auf sich warten lassen: Am 23. September 1935 wurde Meister verhaftet und hatte fortan Ortsverbot in Bräunlingen. Er starb am 25. Juli 1944.