Bräunlingen Neuer Leiter übernimmt Musikverein

Bräunlingen-Döggingen. Der 21-jährige Tenorhornspieler ist seit 2010 aktives Vereinsmitglied und löst Anja Hägele in der Vereinsführung ab, die sich aus familiären Gründen bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellte. Ebenfalls neu im Amt der Kassiererin ist Julia Merk als Nachfolgerin von Sarah Gänsler, die dem Vorstandsteam als neue Beisitzerin weiter zur Verfügung steht. In ihren Ämtern bestätigt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden Florian Hölderle und Christina Ketterer, Schriftführerin Elena Schütz und Beisitzer Mike Grieshaber.

Anregungen für das Waldfest gefragt

Mit derzeit 56 Musikern, davon 33 unter 27 Jahren, ist die von Frank Unold dirigierte Kapelle gut aufgestellt. Fünf Jungmusiker wurden neu aufgenommen, vier Zöglinge befinden sich derzeit in Ausbildung. Nicht mehr aktiv ist man derzeit mangels Interesse in der musikalischen Früherziehung, hofft aber, im Verlauf dieses Jahres wieder genügend Interessenten für eine neue Gruppe zu finden. Längerer Diskussionsbedarf warf die Frage nach der Zukunft des Waldfestes auf, das vom 5. bis 8. Juli auf dem Programm steht. Vor allem ging es um neue Ideen für den Samstagabend, an dem die Gästezahlen in jüngster Zeit immer mehr zu wünschen übrig ließen.