Mountainkibe-Fans treffen sich in Bräunlingen immer mittwochs um 18 Uhr vor der Festhalle. Dann geht es los zu den knapp zweistündigen Touren. Die ersten Trainingseinheiten verlaufen noch relativ flach. Nach und nach wird das Gelände dann anspruchsvoller – deshalb bietet es sich an, gleich von Anfang an dabei zu sein. Voraussetzung sind eine gewisse Grundkondition, ein Fahrradschutzhelms und ein geländetaugliches Mountainbike. Informationen gibt es bei Michael Heizmann unter der Mobil-Telefonnummer 0152 / 56 32 47 54. Foto: Verein