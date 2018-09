Bräunlingen Konzept für Mobilität in der Stadt gefragt

Bräunlingen (jak). Zwar hatte Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle das Ganze extra "Innerstädtisches Mobilitätskonzept" genannt, doch so mancher seiner Gemeinderäte befürchtet doch gleich, es könnte so laufen wie in einer Nachbarstadt. Dabei machte Bächle gleich klar: "Es geht nicht darum, die Verkehrsströme großräumig um die Innenstadt umzuleiten oder die Autos aus der Innenstadt zu verbannen, Ziel ist es, das alles in größtmöglicher Harmonie unter einen Hut zu bringen." Erster Schritt soll eine Verkehrszählung sein.

Leitplanken und Kernpunkte gibt der Gemeinderat vor, und das Büro "Fichtner Water und Transport", das schon in Löffingen, aber nicht in Do naueschingen tätig war, erstellt ein Konzept. Und auch die Bürger sollen ihre Anregungen, Wünsche und Vorschläge über das Anregungs- und Beschwerdemanagement der Stadt abgeben können. Diese Vorschläge werden dann an das Büro weitergeleitet. "Ob und was wir umsetzen, entscheidet der Gemeinderat", verspricht der Bürgermeister.

"Einen Schildbürgerstreich wie in Donaueschingen bringt überhaupt nichts, das brauchen wir hier gar nicht", sagte der CDU-Stadtrat Hannes Wehinger. Man sollte nicht den Vorschlägen eines Externen mit "wehenden Fahnen" hinterherrennen. Keine Einbahnstraße, keine Autoverbannung und kein Schilderwahn. Aber: Es sei gut, wenn das Ganze mal als Gesamtes betrachtet werde, bislang habe man ja immer nur kleinere Sachen wie die Parkschilder, die seiner Meinung nach nicht funktionieren, umgesetzt.