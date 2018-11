Bräunlingen Kleinkunstreihe endet mit einem Knaller

Bräunlingen (guy). Es wird der krönende Abschluss für die Bräunlinger Kleinkunstreihe "Löwenstarke Veranstaltungen", die seit drei Jahren läuft: Die Band "Die Wombats" wird am Samstag, 17. November, 20 Uhr, in der Stadthalle auf der Bühne stehen. Die Karten für das Konzert kosten zwölf Euro. Der Preis sei laut Kulturamtsleiterin Anna Welke auch ein "Spiegel der Qualität, die an diesem Abend in der Stadt­halle zu erleben sein wird."