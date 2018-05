Bräunlingen "Hier gibt es nicht nur Dosenravioli"

Bräunlingen (guy). Jedoch bemerken die Veranstalter, dass immer weniger Kinder sich für das Zeltlager in den Sommerferien anmelden. "Vielleicht können sie sich gar nicht mehr vorstellen wie es ist, in der Natur zu leben", sagt die 22-jährige Leonie Dieterle. Sie und die 23-jährige Nadine Limberger gehören zu dem Organisationsteam des Zeltlagers. Beide sind bereits seit Kindertagen stets bei dem Zelt-Abenteuer mit dabei. "Es hat uns immer gut gefallen und wir haben für den Sommer immer ein bis zwei Wochen Lager eingeplant und uns nichts anderes vorgenommen", sagt Dieterle.

Um unentschlossenen Kindern und Eltern die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in das Lagerleben zu bekommen, habe man sich dazu entschlossen, am Donnerstag, 24. Mai, von 16 bis 20 Uhr einen Schnuppertag anzubieten. "Wir bauen unser Lager bei Döggingen auf der Wiese im Postloch auf. Da stehen dann Zelte, wir machen ein Lagerfeuer, und die Besucher können sehen, wie wir dort kochen, wie dort gewaschen wird", erklärt Limberger. "Es ist uns wichtig, dass die Gäste sehen, dass es nicht nur Dosenravioli gibt, sondern wir richtig und gut kochen", so Dieterle. Limberger ergänzt: "Es ist sehr ausgewogen. Klar gibt es auch mal Burger oder Schnitzel, aber immer mit Salat, Gemüse und Obst. Wenn die Kinder den ganzen Tag an der frischen Luft sind, dann haben sie auch dementsprechend Hunger." Zweimal am Tag gebe es warme Mahlzeiten, das Essen werde jedes Jahr von den Teilnehmern des Lagers gelobt.

Zwölf Tage dauert das Zeltlager, das dieses Jahr am Montag, 30. Juli, startet und bis Freitag, 10. August, geht. Die Tage sind dabei mit einem abwechslungsreichen Programm versehen, dieses Jahr lautet das Motto beispielsweise "Römer". "Wir haben jeden Tag Programm. Das können Geländespiele sein, Wanderungen, mal werden selbst kleine Möbelstücke gebaut. Dabei lernen die Kinder, mit Werkzeug umzugehen", sagt Dieterle. Es sei zu bemerken, dass sich viele Kinder heute nicht mehr selbst beschäftigen können, ist das Handy einmal nicht dabei. Das ist nämlich ein Grundsatzgebot für das Zeltlager: Das Smartphone hat hier nichts zu suchen, stattdessen gibt es die Möglichkeit, Postkarten oder Briefe zu schreiben. Eben so, wie das vor einiger Zeit noch üblich war. "Ab dem zweiten oder dritten Tag fangen sie dann an, sich auch selbst zu beschäftigen. Sie bauen dann etwa einen Staudamm im Bach", erklärt Dieterle.