Bräunlingen Guggen heizen in den Straßen ein

Bräunlingen (guy). 16 Gruppen werden am Samstag, 19. Januar, in einem Nachtumzug um 19.30 Uhr durch die Stadt bis hin zur Stadthalle ziehen. Schon seit geraumer Zeit sind die Brändbach Hupä, die das Fest organisiert haben, mit der Planung und Umsetzung beschäftigt. Jetzt stehen die letzten Schritte an.

"Die dazugehörige Nervosität ist bei den meisten jetzt schon da", sagt Thomas Bertsche, Vorsitzender des Bräunlinger Musikvereins. Jetzt werde vor allem noch überlegt, was eventuell an Vorbereitung bisher vergessen wurde. Am Samstag, dem Tag der Veranstaltung, gibt es auch noch einiges zu tun: "Hauptsächlich werden das noch Essensvorbereitungen sein, die Bar muss bestückt werden, wir dekorieren noch etwas", erklärt der Vorsitzende. Das werde allerdings auch bereits am Freitagabend angegangen.

Trompeter aus Blech am Rathaus aufgestellt