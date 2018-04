Bräunlingen Frontfrau rockt energiegeladen über die Bühne

Mit seiner dreieinhalb Oktaven umfassenden Stimme wechselt er ständig zwischen den beiden Sprachen, den Tonlagen und reiht tiefe an hohe Töne. Richtig Spaß mache es ihm, seit er seine eigenen Texte singe, sagt er. Denn die Band hat die Musik zwischen Zydeco, Cajun-Musik, Blues, Ragtime längst weiterentwickelt und schreibt das Repertoire seit 2016 selbst. Annie schickt ihm die Melodien, Frederic textet. So wie "Voodoo Master", einer der Höhepunkte des ersten Teils.

Die Rhythmusgruppe bilden Dennis Vendell am Kontrabass und Stefan Baldauf am Schlagzeug. Extra aus Berlin kam als Gast Bluesgitarrist Jan Hirte, der ein ums andere Mal mit seinen Soli begeisterte. "Alles ist so fröhlich und beschwingt, als wäre man auf einer Straße in Frankreich", so ein begeisterter Zuhörer.