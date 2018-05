Bräunlingen Flüchtlingshilfe in Bräunlingen funktioniert

Bräunlingen (guy). Derzeit sind in der Stadt 14 Flüchtlinge untergebracht, davon zwei in Unterbränd und zwölf im alten Schloss in Bräunlingen. "Der größte Teil der Leute kommt aus Gambia, vier aus Pakistan", erklärte Petra Molitor vom Flüchtlingshelferkreis, die im Stadtrat die aktuelle Situation und die Arbeit der Helfer erläuterte.

"Fast alle haben eine Arbeit, drei befinden sich allerdings in sogenannter Duldung und dürfen daher nicht arbeiten. Das ist das größte Problem. Ohne Arbeit entsteht Langeweile. Zudem kommen die Leute aus armen Ländern, das Geld schicken sie ihrer Familie", sagt Molitor.

Mehrere Unternehmen haben sich daher zusammengeschlossen und wollen erreichen, dass die Flüchtlinge weiterarbeiten dürfen, solange die Abschiebung nicht unmittelbar bevorsteht. "Jetzt kann man nur noch politisch helfen", sagte Regina Hofacker vom Helferkreis. "Wird die Arbeitsgenehmigung entzogen, nur weil die Person aus einem Land stammt, in dem kein Krieg stattfindet, dann ist das ein untragbarer Zustand, muss sie dann untätig Zuhause herumsitzen."