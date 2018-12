Bräunlingen Festliche Musik zum neuen Jahr

Bräunlingen. Das Blechbläserquintett Neobrass und der Organist Frank Rieger spielen beim traditionellen Neujahrskonzert am 1. Januar um 17 Uhr in der Stadtkirche Bräunlingen. Neobrass und Frank Rieger konzertieren seit vielen Jahren regelmäßig miteinander und sind ein eingespieltes Team von Berufsmusikern, heißt es in der Vorschau.