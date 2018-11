Bräunlingen Ein musikalischer Brückenschlag

In Bräunlingen sowie in Elzach sieht man mit viel Freude einem Konzertereignis entgegen, das der freundschaftlichen Verbindung des Bräunlinger Stadtkapellmeisters Andreas Dangel und des Bundesmusikdirektors des Bundes Deutscher Blasmusikverbände, Siegfried Rappenecker, zugleich musikalischer Leiter der Stadtmusik Elzach, zu verdanken ist. Denn am 1. Dezember finden die Bräunlinger Stadtkapelle und die Stadtmusik Elzach ab 20 Uhr in der Stadthalle Bräunlingen zum Konzert zusammen.

"Blasmusik Hoch 2" als Konzerttitel bezieht sich dabei nicht nur auf die beiden Hauptakteure, die von der aufgestellten Jugendkapelle unter Leitung von Tobias Heine unterstützt werden. Der Titel soll auch auf das angestrebte Niveau des Konzertes ansprechen. "Durch die Abstimmung des Programmes in konzertante und unterhaltsame Blasorchesterwerke kann behauptet werden, dass für jeden Geschmack, für jedes Alter und Interesse das Richtige dabei sein wird. Von der großen Sinfonischen Dichtung bis hin zum schnittigen Operettenmarsch wird alles zu hören sein", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Orchester verbindet laut Pressemitteilung unter anderem die Tatsache, dass beide Dirigenten den gleichen Mentor und Lehrmeister im Dirigieren haben. Während Rappenecker im vergangenen Frühjahr sein vierjähriges Metafoor-Studium mit Lob zum Abschluss brachte, ist Dangel am Beginn des zweiten Studienjahres.