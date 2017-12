Bräunlingen Drei Verletzte nach schwerem Unfall

Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem BMW gegen 18.50 Uhr auf der K 5739 von Döggingen kommend in Richtung Bräunlingen. In Höhe der Einmündung Habsburgerstraße kam der Mann aufgrund der winterlichen Straßen- und Witterungsverhältnisse und seiner nicht daran angepassten Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Dabei stieß er frontal in den entgegenkommenden Ford eines Ehepaares. Der BMW-Fahrer und die Ford-Fahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, ihr Beifahrer wurde leicht verletzt.

Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 25.000 Euro.