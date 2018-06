Bräunlingen Die Trauer ist groß

Im Jahr 1957 hatte sie als 19-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Fritz, einem Gesellen und einem Lehrling ein Autohaus samt Tankstelle übernommen und zum heute 15 Mitarbeiter starken Autohaus aufgebaut. Buchhaltung, Büroangelegenheiten allgemein und vor allem auch die Kundenbetreuung gehörten zu ihrer Zuständigkeit. Selbst im Ruhestand ab 2004 bis ins vergangene Jahr hinein brachte sich die Irene Hofheinz noch in den Betrieb ein.

Ihr Sohn Michael beschreibt sie als geradlinig und auf Ehrlichkeit bedacht: Werte, die wie der emsige Fleiß der Eltern den Söhnen Michael und Steffen in der Erziehung vermittelt wurden. Ihr sei es immer wichtig gewesen, dass Ungereimtheiten ausdiskutiert wurden. Dabei habe seine Mutter auch die Perspektive des Kunden eingenommen.

Neben dem Berufsleben gab es wenig Freizeit. Ein Hobby pflegte Irene Hofheinz zur fünften Jahreszeit. "Sie war gut närrisch organisiert", so Hofheinz. Sowohl die Straßenfasnet als auch die Bühne hatten es ihr angetan. Engagiert war sie im Tennisclub, in dem sie das Amt der Kassiererin innehatte, und im Sportverein. Mit der Frauenriege trieb sie Hallensport. Um die Verstorbene trauern die Söhne Michael und Steffen mit ihren Familien, darunter sechs Enkelkinder. Betstunde ist am Montag, 18. Juni, um 19 Uhr in der Stadtkirche. Die Trauerfeier findet am Dienstag, 19. Juni, 13.15 Uhr, in der Remigiuskirche statt; anschließend erfolgt die Urnenbeisetzung.