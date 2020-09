Bräunlingen Bregring Rodeo erntet Lob von allen Seiten

Höchste Konzentration war beim Start geboten, nur nichts dem Gegner schenken. "Ellenbogen hoch, Gewicht nach vorne, dass das Vorderrad nicht in die Luft geht, und dann Vollgas", beschreibt Annette Reichmann, letztes Jahr selbst Starterin, das Prozedere. "Wir haben in diesem Jahr zudem die Startgerade verlängert und verbreitert", ergänzt Vorstand Martin Schöndienst, "Denn jeder will natürlich als Erster in die erste Kurve, und dementsprechend haben wir da etwas mehr Platz geschaffen um Kollisionen zu vermeiden."

"Endlich können wir uns wieder mit Konkurrenten messen"

Eine reine Männersache war das Rennen übrigens nicht: Auch die Damen absolvierte ihre Rennen auf dem Bregring. Sie standen ihren männlichen Kollegen in nichts nach, und zwischen den Rennläufen wussten sie am Rande der Rennstrecke auch optisch und gut gelaunt zu überzeugen. Es waren übrigens auch noch nie so viele Damen am Start in Bräunlingen. Bleibt zu hoffen, dass die MSC-ler auch in normalen Zeiten auf eine solch gute Resonanz stoßen werden, schließlich haben viele ihre Rennen abgesagt. Nicht so der MSC Bräunlingen, der sich getraut hat.

Das wussten ganz besonders auch die Rennfahrer zu schätzen, unter ihnen Alexander Kienzler vom MSC Bräunlingen: "Lange Zeit fielen aufgrund der Corona Pandemie alle Rennen aus, endlich können wir uns wieder mit unseren Konkurrenten messen."

Manko beim Heimspiel: kein Training möglich

Aber trainieren konnten die MSC-ler ebenfalls nicht, da für die Strecke im Pauliwäldle zur weiteren Nutzung eine neue Genehmigung nötig ist. "Aber wir haben eine klasse Strecke hinbekommen."