Das erste Aufbauwochenende für das am 7. und 8. Juli stattfindende Bregring Rodeo im Otto-Würth-Stadion liegt hinter den Mitgliedern des Motor-Sport-Clubs Bräunlingen. Mit schwerem Gerät wurde gebaggert und die ersten Bandenteile aufgestellt. Noch zwei weitere Wochenenden wird der Aufbau in Anspruch nehmen. Am 30. Juni beim öffentlichen Training kann jeder, der am Bregring Rodeo mit seiner Motocrossmaschine teilnehmen will, schon mal die Strecke testen. Am 7. Juli startet der MX Jugendcup, dem ab 17.30 Uhr die Matschgaudi folgt. Hier können alle mit irgendeinem Gefährt durch ein mit Wasser gefülltes Matschloch fahren. Am Abend ist After-Race-Party. Der Sonntag steht im Zeichen des DMV Clubsport Motocross Rennens. Foto: R. Müller