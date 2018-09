Bräunlingen Alte Freunde

Den ersten Kontakt nach Holsterhausen gab es bereits in den 70er-Jahren. Zwischen 1980 und 2008 besuchten die Trummler je einmal in zehn Jahren das Schützenfest. 2008 waren die Trummler bereits zum 90-jährigen Bestehen eingeladen. Die Gegenbesuche standen immer zur Kilbig Ende Oktober in Bräunlingen an.