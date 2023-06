Die Bäckerei Burger öffnet als Nachfolger der Bäckerei Bosch ihr Geschäft in der Ringsheimer Hauptstraße am Montag, 19. Juni. Darüber informiert die Gemeinde auf ihrer Webseite.

„Damit steht den Bürgern wieder ein frisches und breitgefächertes Sortiment an Backwaren, süßer Stückchen und Kuchen zur Verfügung“, heißt es. Die Ware werde tagesfrisch aus der Backstube in Gutach-Bleibach angeliefert, in Ringsheim werde ergänzend nachgebacken.

Nachdem klar war, dass Eugen Bosch als Bäckermeister Ende April aufhört, hatte die Gemeinde die Nahversorgung im Ort selbst in die Hand genommen. Sie kaufte das Anwesen samt des Nachbargebäudes und begab sich auf Pächtersuche. Mit Bäckermeister Martin Burger konnte sie im April einen Nachfolger präsentieren. Zunächst wird in den bisherigen Räumen übergangsweise verkauft, Anfang 2024 erfolgt der komplette Umbau im Erdgeschoss, so die Gemeinde. Nach Ende der Baumaßnahmen und der Inbetriebnahme des neuen Parkplatzes, für den das leerstehende Nachbargebäude abgerissen wird, kommt dann auch noch „Don Peppino“ mit seinem Eisverkauf dazu. Das soll im Sommer kommenden Jahres der Fall sein.