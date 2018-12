Bösingen Vortrag mit von innen kommender Heiterkeit

Bösingen (hh). Der Abend begann grandios mit der neuformierten Jugendkapelle Herrenzimmern-Bösingen unter Leitung von Karin Krell, dem Stück "Flight Of The Thunderbird" und einem Medley aus "Pixar-Filmmelodien". Diese zwei schwierigen Stücken haben die jungen Musikanten in höchster Präzision dargebracht.

Den zweiten Konzertteil eröffnete der Gesangverein Frohsinn unter dem bewährtem Chorleiter Manfred Mink. Die Sänger haben mit anspruchsvollem Liedgut in hohem Maße das Publikum gesanglich verwöhnt. Es begann mit "Arcobaleno", dem Regenbogen, der sein Band weit über Täler und Berge spannte. Mit dem "Alpengruß" brachte der Chor gesanglich Wärme und Licht in die Welt. Bei "Drei Gläser" ging es um die Heimat und den Wein, in dem die Wahrheit liegt.

Anschließend wurde der Chor bei "Alt wie ein Baum" von Elias Schneider am Piano und Reinhold Prochatschek mit der Mundharmonika einfühlsam unterstützt. Weiter ging es mit "Wie kann das sein". Sehr anspruchsvoll war "You Raise Me Up", das die beiden Jungstars, Elias Schneider am Piano und Leonie Gapp mit ihrer bezaubernden Solostimme, begleiteten. Dies war der Höhepunkt der Gesangvorträge. Alle erhielten verdienten Applaus. Mit dem Weihnachts-Trommellied endete dieser Konzertteil.