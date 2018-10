Bösingen Vom Traummann und anderen Katastrophen

Dort philosophieren sie über ihr Leben und den Alltag, der sie täglich in ihrer Geduld herausfordert. Während der eine Gatte vor allem mit Nichtstun glänzt, meint der andere es nur allzu gut und besorgt nicht nur einen Thermomix, sondern auch gleich ein Auto, das selbst in engste Parklücken einparkt, so dass man es nur noch durch den Kofferraum verlassen kann.

Und auch beim Einkaufen ist der Angetraute mehr eine Last als eine Hilfe. Schließlich kennt der sich höchstens mit dem Frühschoppen aus. Im Urlaub kauft der "Traummann", von der Hautfarbe her Weizenmehl Typ 405, statt Sonnenmilch Enthaarungscreme, weil er seinen Französischkenntnissen vertraut. Ja überhaupt weiß er ja alles und kann alles, und die Frau macht eben alles.

Auch beim Liebesspiel läuft es nicht mehr ganz so rund. So fühlt sich der Gatte bei Lack und Leder an Batman erinnert und ermahnt die Frau bei sexy Spitzendessous, dass sie es morgen nur wieder "an de Blos" hat. Da loben es sich die zwei Damen doch, wenn der Mann mal einer anderen Frau hinterherguckt. Dann müssen sie ihm schon weniger zeigen.