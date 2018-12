Bösingen Speckmockel kennen keine Pause

Bis jetzt läuft alles planmäßig, das Narrentreffen rückt mit großen Schritten näher. Einige tausende Narrenbändel werden derzeit von den Elferräten und ihren Familienangehörigen in der Speckmockelzunftstube für den Umzug am Sonntag, 3. Februar, zusammengestellt. Das Programm in groben Zügen: Am Freitagabend, 1. Fe­bruar, beginnt das Narrentreffen mit dem Geisterumzug und der Geisternacht im Festzelt. Seit 40 Jahren existieren die Harzwaldgeister.

Am Samstag folgt auf den Kinderumzug der Kinder-Showtanznachmittag. Der Abend beginnt mit einem Fackelumzug, anschließend ist Showtanz.

Der Sonntag wird mit einer Narrenmesse und dem Zunftmeisterempfang eingeläutet. Am Sonntagnachmittag ist die Zeit reif für den Jubiläumsumzug. Alle vier Umzüge führen auf den Betriebshof der Firma Müller-Reisen, wo das große Feststellt steht.