Bösingen So manches Fest, so manche gute Tat

Bösingen (hh). Olga Stritt hatte ihr Vermögen der Gemeinde vermacht. Es sollte der Sozialarbeit in der Gemeinde Bösingen dienen. Die Schenkung ging an die neu gegründete Olga-Stritt-Stiftung über. In der Seniorenwohnanlage richtete die Gemeinde Bösingen zusätzlich einen Gemeinschaftsraum ein, der von Jung und Alt gerne genutzt wird.

Nach der Begrüßung berichtete Martina Kochendörfer in der Feierstunde über die Veranstaltungen im Gemeinschaftsraum, der barrierefrei erbaut wurde. Seit mehr als zehn Jahren leitet sie mit ihrem Team unter anderem den monatlichen Seniorenkaffeenachmittag. Geselligkeit und frohe Laune ist bis heute ihre Devise.

Wie beim Jubiläumsnachmittag brachte all die Jahre das Musikantenehepaar Max und Marlene Rapp die Rentner in Stimmung, es wurde viel gesungen, gelacht und geschunkelt. Verschiedene Musikanten spielten in den zehn Jahren auf. Wertvolle Gespräche und Vorträge gehörten gleichfalls zum Jahresplan.