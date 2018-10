Ehrungen und Beförderungen schmückten den Kameradschaftsabend der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern in Bösingen (wir haben berichtet). Im Mittelpunkt standen dabei Feuerwehrkommandant Thilo Bippus, Stellvertreter Oliver Banholzer, Tobias Feldmaier, Raphael Banholzer, Alexander Merz und Matthias Zillmer, die das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze erhielten. Befördert wurde Thilo Bippus zum Oberbrandmeister. Außerdem ausgezeichnet wurden Heiko Bihler, Ulrich Baier und Peter Kopf. Jürgen Eberhardt, Vorsitzender des Kreisverbands Rottweil, überreichte an Hauptlöschmeister Heiko Bihler und Oberbrandmeister Ulrich Baier die silberne Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil. Oberbrandmeister Peter Kopf (Mitte) wurde zum Ehrenkommandant ernannt. Er erhielt die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg in Silber. Peter Kopf diente von 1989 bis 2009 als Kommandant der Abteilung Bösingen. Außerdem leitete er elf Jahre als Kommandant die Gesamtwehr. 2016 erhielt er das Ehrenzeichen in Gold. Foto: Hölsch