Bösingen Mit Merkel und Nahles in der Wanne

Bei der VfB Tanzgruppe "4:4" unter der Leitung von Judith Haaga, Julia Mauch, Monique Merz und Markus Mauch drehte sich ein Feuerwerk aus modernem Tanz und Bewegung um das Thema "Tagesschau und Medien". Ein weiterer tänzerischer Höhepunkt des Abends.

In der Kirche brachte ein seniles Ehepaar, dargestellt von Loreen Bantle und Stefan Bantle, den Zuschauern erneut das Lachen bei, gefolgt von einem gekonnten schwäbischen Wortgefecht von Christoph Heim und Sebastian Ohnmacht am Frühstückstisch. Auf "hoher See" zeigte die Jugendgarde einen mitreißenden Showtanz. Ohne Zugabe durften sie die Bühne nicht verlassen. Italoschwabe "Stefano Inflagranti" alias Stefan Bantle (2er) versetzte das Publikum mit Akzent und bestem Wortspiel in Begeisterung.

Auch Staatsmutter Angi und Konkurrentin Nahles wurden in der Bundesbadewanne in Bösingen belauscht. Die närrischen Newcomer Benedikt und Thomas Mei verschonten die Spitzenpolitik nicht . Es ist zu hoffen, dass die Jungnarren für die zukünftigen Zunftbälle in Bösingen weiter Schule machen.

Natürlich durfte Bänkelsänger Markus Fischinger mit den "Narrenstückle" nicht fehlen. Die Zuhörer waren auch dieses Jahr von seiner Darbietung begeistert und forderten begeistert "Zugabe".

Die Werwölfinnen der Zunftgarde schlossen das Programm mit ihrem anspruchsvollen, gruseligen Showtanz. Julia Keller und alle Gardeleiterinnen der Zunft-, Jugend-, und Kindergarde wurden sehr für ihr Engagement gelobt.

In diesem Jahr führte erstmals Stefan Bantle (2er) mit viel Spaß Souveränität und Freude durch das Programm, das die Zuschauer begeisterte. Musikalisch unterstützt wurde er vom Duo "Magic Moments", das bis in die frühen Morgenstunden zum Tanz spielte.