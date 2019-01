Bösingen In der Halle ist klar: Alle wollen Cordula

Die Alm tobt

Spätestens bei Stargast An­dreas Gabalier tobte die Menge in Herrenzimmern und sang lauthals mit. Dass es sich bei dem Gast auf der Bühne mitnichten um den österreichischen Schlager-Star handelte, sondern um den Herrenzimmerner Ronny Hierlmeier, tat der Begeisterung keinen Abbruch.

Simon Seifried, Federführender der Organisatoren, hatte sich mit knallgrünem Hemd, Lederhose, "Draufgänger"-Hut und grüner Leuchtbrille bereits optisch auf den Hauptact des Abends eingestimmt. Als Moderator kündigte er den Beginn der ersten Herrenzimmerner Hektarparty an, die er gemeinsam mit dem Förderverein, insbesondere dem Vorsitzenden Detlef Gerber und Kassierer Michael Alff, ab März vergangenen Jahres intensiv vorbereitet hatte. Als dann die ersten Töne von "Cordula Grün", Cover des österreichischen Sommerhits und Wiesnhit 2018, ertönten, jubelten die Zuhörer. Albert-Mario Lampel (Gesang, Gitarre, E-Gitarre, Geige, Saxofon), Rudi Haberl (Gesang, Steirische Harmonika, Gitarre, E-Bass), Katharina Weiß (Gesang), Rene Wohlgemuth (Schlagzeug) und Robert Wolf (Posaune, Alphorn, E-Bass, Keyboard) entpuppten sich nicht nur als versierte Musiker, sondern auch als gekonnte Entertainer.

Gut vier Stunden mit Pausen unterhielten sie die Hallenbesucher mit ihren Ohrwürmern­ "Cordula Grün", "Pocahontas" ("Annenmaykantereit"-Cover), "Johnny Deere" ("Johnny Däpp"), "Die Hektar hat" ("Die immer lacht") und "Pfusch die Mauer" ("Dragostea din tei"). Schnell fühlte es sich an, als würde die Gaudi nicht in der Herrenzimmerner Halle, sondern auf einer österreichischen Alm steigen.

Abseits der Bühne sorgten rund 80 Helfer für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung – mit Erfolg. "Was war das für eine mega Party? Es ist für uns immer noch nicht ganz zu fassen", so die erste Reaktion von Seifried, der sich bei den Helfern und den Gästen – "für diese unfassbare Stimmung" – via Facebook bedankte. "Es war einfach der Hammer, wie alle friedlich miteinander gefeiert haben."

Zweite Party in Planung

Auch den Österreichern scheint es gefallen zu haben, denn ihr nächster Auftritt in Herrenzimmern ist bereits in Planung. Anfang 2020 soll die zweite Hektarparty starten.

Wer nicht bis dahin warten will, darf sich auf die Schlagerveranstaltung in diesem Jahr freuen: Am 15. September kommt die Volksmusik-Boygroup "Voxxclub", bekannt durch die Lieder "Donnawedda" und "Rock mi", nach Herrenzimmern.