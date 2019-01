Bösingen-Herrenzimmern (apf). Gut, dass es den Geschichts- und Kulturverein Herrenzimmern gibt. Er war am gestrigen Freitag ein Garant dafür, dass die Besucher der Tourismus-Messe CMT in Stuttgart gar nicht anders konnten, als den Stand des Landkreises Rottweil anzusteuern. Besuch ohne Ende, ausverkauft seit 15 Uhr, lauteten die Botschaften von Josef Seifried (Vorsitzender des Geschichts- und Kulturvereins), Michael Alff (Säckelmeister desselben) und Johannes Blepp (Bösingens Bürgermei­ster) aus der Landeshauptstadt. Kein Wunder, das Mittelalter – hier sind einmal nicht die in der Tracht der Altvorderen Gewandeten gemeint –, "Sonne"-Bier und profunde Informationen rund um die Burgruine Herrenzimmern, also die Möglichkeiten für Tagestourismus in einer Premiumecke des Landkreises, sprachen eine überzeugende Sprache und verfehlten ihre Ausstrahlung nicht.