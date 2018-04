Bösingen Gut, wenn man die Raupe Nimmersatt hat

Es waren 90 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren mit ihren Eltern angemeldet. Es kamen jedoch weit mehr als 100 Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren, die einen Riesenspaß hatten. An zehn Stationen wurden die Kinder zum Turnen mit ihren Eltern animiert.

Ziel erreicht. Die Kinder hatten eine wahre Freude am Turnen; die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung gelang bestens. Die Kinder bewegten sich sportlich und tobten sich aus. Und die Eltern trugen ihren Teil dazu bei (Sicherheitsgründe und Mithilfe). Der Andrang war teilweise so groß, dass an verschiedenen Stationen Warteschlangen entstanden.

In der kleinen Halle war überwiegend Kreativität (malen, ausschneiden, basteln) angesagt. Für das gelungen Nachmittagsprogramm war Anita Schneider vom Arbeitskreis Eltern-Kind des Turngaus Schwarzwald Nord verantwortlich. Weitere Informationen: Telefon 07403/76 46.