Bösingen "Geheimwaffe" Iteos

Klingt zwar ähnlich wie die Geheimwaffe "Ikarus" aus dem James-Bond-Film von 2002, mit der ein Bösewicht aus dem Weltall Unheil stiften wollte, hat in einem gewissen Sinne auch etwas mit Kontrolle zu tun, spielt sich jedoch in anderen Sphären ab und ist bestenfalls eine "Geheimwaffe" des Landes und der Kommunen.

Im Grunde muss der Gemeinderat der Fusion der Rechenzentren in Baden-Württemberg zustimmen. Was er auch macht. Die Macht des Faktischen lässt – anders als bei Geheimagent 007 – keine andere Wahl. Und im Zuge der Fusion bringen die drei Zweckverbände ihren Betrieb inklusive aller Vermögenswerte in eine Datenanstalt öffentlichen Rechts mit Namen "Iteos" ein. Mit der Gründung am 1. Juli übernimmt "Iteos" die bisherigen Aufgaben der heutigen Zweckverbände und der Datenzentrale.

Ziel der Fusion, so heißt es in der Sitzungsvorlage, seien – Achtung: Managersprech – eine optimierte Kundenbetreuung, Kostenvorteil, innovative Technologien, Personalsicherung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Auf jeden Fall soll sie zum Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung im Ländle dienen.