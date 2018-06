Bösingen Dorffest ist wieder echter Renner

Mit dem Fassanstich auf der Zentralbühne, wurde am Freitagabend der Startschuss gegeben. Mit dem grünen Licht von Vereinsringvorsitzendem Rainer Hezel konnte der Bösinger Schultes Johannes Blepp frohgemut zum Fassanstich an den Start gehen. Hochmotiviert setzte er den Hammerschlag in solchem Elan, dass der Abdichtungsgummi die Flucht ergriff und das köstliche Nass sich rund um den Zapfhahn Bahn brach ins Nirgendwo. Doch der Gewehr bei Fuß stehende Getränkehändler Ralf Stritt war schnell zur Stelle und hielt das Malheur in Grenzen, so dass die geladenen Gäste auf ein Freibier keineswegs verzichten mussten.

Zum Handwerkervesper in den Hütten und Zelten spielte der Bösinger Musikverein unter der Leitung von Gerhard Nesselhauf mit Polkas und Märschen auf. Im Anschluss zog die Band "Ultra Schall" viele Zuhörer in ihren Bann.

Auch am Samstag konnten die Bösinger mit dem Besucherstrom bestens zufrieden sein. Die Vereine lockten mit einem reichhaltigen Speiseangebot. Ein buntes Programm begeisterte jung und alt. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Sabrina Flaig und auch wiederum die "große" Bösinger Musikantenschar sorgten wieder für ein schönes musikalisches Flair.