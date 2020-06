Bösingen Corona-Verdachtsfall: Kindergarten muss wieder schließen

Die betroffenen Familien wurden telefonisch in Kenntnis gesetzt und haben ein Informationsblatt bekommen. Für Eltern und Kinder, die in der Coronakrise schon einige Herausforderungen zu meistern hatten, ist es eine weitere schwierige Situation. Nicht jeder hat Verständnis für die Maßnahme. Manche halten sie für "übertrieben" – schließlich haben Kinder ziemlich oft Erkältungssymptome, heißt es.

"Alle dürfen ihre Meinung haben, aber die Gesundheit der Familien steht im Vordergrund", sagt der Bürgermeister, der 100-prozentig hinter seiner Entscheidung steht. Bis jetzt, so Blepp, habe er persönlich noch keine negativen Rückmeldungen bekommen.

Allerdings fügt er hinzu: "Diese Reaktionen sind nachvollziehbar. Wir alle haben uns gefreut, dass der Kindergarten wieder aufmacht. Für Kinder und Familien waren die vergangenen Wochen eine große Belastung." Nichtsdestotrotz: "Es sind die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Das Coronavirus ist nicht verschwunden. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein."

Infektionsschutz gilt nach wie vor

Im Fall des Kindergartens stehe im Vordergrund, dass andere Kinder sich womöglich angesteckt haben könnten. Warum wird aber gleich der ganze Kindergarten geschlossen, wenn die Gruppen grundsätzlich voneinander getrennt sind? "Vielleicht sind sich die Kinder am Morgen begegnet", meint Blepp. Mit seiner Entscheidung will er das Risiko für einen lokalen Ausbruch so gering wie möglich halten.

"Natürlich müssen wir zurück in Richtung Normalität gehen, aber der Infektionsschutz gilt nach wie vor", macht er deutlich. Sobald das Testergebnis vorliegt, wird klar sein, ob es für den Kindergarten in Bösingen Entwarnung gibt. "Wenn wir Glück haben, können wir den Betrieb wieder aufnehmen. Wenn nicht, müssen weitere Schritte in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfolgen", sagt Blepp. Der Kindergarten im Ortsteil Herrenzimmern ist aktuell ganz normal geöffnet.