Bereits im Juni feierte der Bösinger Jahrgang 1948/49 mit Partnern sein 70er-Fest. Jetzt wurde der zweite Teil mit einem Ausflug begangen. Im Juni besuchten die Jahrgänger die Verstorbenen auf dem Friedhof. Anschließend fand ein Dankgottesdienst in der Kirche St. Wendelin statt. Nach dem Dankgottesdienst feierten sie im Gasthaus zum Wilden Mann. Am vergangenen Wochenende traf man sich zum Ausflug mit Partnern. Bei noch nebeligem Wetter und später schönem Herbstwetter ging die Fahrt ins schwäbische Unterland. Nach zweistündiger Fahrt erreichten sie den Weinort Besigheim. Anschließend ging es mit zwei Planwagen auf Württembergs "Schönste Weinsicht" bei Wahlheim und zu den berühmten Hessigheimer Felsengärten. In dem gemütlich eingerichteten Planwagen ging’s in die eindrucksvolle Weinlandschaft des Enz- und Neckartals. Bei der Weinverkostung gab es Sekt, Käse, Brezeln und Trauben. Die fröhliche Weiterfahrt führte nach Ludwigsburg, wo die Kürbisausstellung und ein Stadtbummel auf dem Programm standen. Foto: Hölsch