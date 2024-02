Börse in Frankfurt: Moderate Gewinne: Dax bleibt knapp unter 17.000 Punkten

1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag moderat zugelegt. Der Dax machte seine Anfangsverluste im Verlauf wett und drehte ins Plus, bröckelte im späten Handel aber wieder etwas ab und scheiterte am Ende an der Marke von 17.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag moderat zugelegt. Der Dax machte seine Anfangsverluste im Verlauf wett und drehte ins Plus, bröckelte im späten Handel aber wieder etwas ab und scheiterte am Ende an der Marke von 17.000 Punkten. Das Rekordhoch vom Dienstag bei rund 17.050 Punkten liegt jedoch weiter in Reichweite. Letztlich gewann der Leitindex 0,25 Prozent auf 16 963,83 Zähler. Der MDax der 50 mittelgroßen Titel stieg um 0,29 Prozent auf 25.785,98 Punkte.