Mamdouh Elssbiay will beim Bodybuilding-Wettbewerb „Mr. Olympia" seinen Titel verteidigen.

In Las Vegas findet zurzeit der internationale Wettbewerb „Mr. Olympia" statt, der als die höchste Auszeichnung im professionellen Bodybuilding gilt. Wir verraten, wie man den geölten Körpern bei den Wettkämpfen zuschauen kann.















Als sich ein junger Bodybuilder aus Österreich zwischen 1970 und 1975 sechsmal in Folge in Las Vegas den Titel „Mr. Olympia“ holte, betrug das Preisgeld noch um die 1000 Dollar. Das behauptet zumindest der Gewinner von damals, dessen Name Arnold Schwarzenegger ist. Inzwischen hat er es nicht mehr nötig, bei Bodybuilding-Wettbewerben mitzumachen – auch wenn das Preisgeld nun ein wenig höher ist: Der Sieger in der Schwergewichtsklasse darf am Sonntag 400 000 Dollar mit nach Hause nehmen.

Bodybuilding-Wettkampf in Las Vegas

Bereits seit Donnerstag findet wieder der Wettkampf der eingeölten Körper im „Planet Hollywood“ in Las Vegas statt. Doch nicht jeder Bodybuilding-Fan kann sich ein Ticket nach Las Vegas leisten, um live vor Ort beim Wettbewerb um den „Mr. Olympia“-Titel zuzuschauen, der als die höchste Auszeichnung im professionellen Bodybuilding-Sport gilt.

Streaming bei OlympiaTV

Wer von zu Hause aus zuschauen will, kann bei OlympiaTV ein Premium Viewing Package für 69,99 Dollar (65 Euro) kaufen. Man kann dann miterleben wie Mamdouh „Big Ramy“ Elssbiay versuchen wird, seinen „Mr. Olympia“-Titel zu verteidigen. Man kann dann sämtliche Vorentscheide und alle Finale in den elf Olympia-Diszplinen sehen.

Arnold Schwarzenegger gewann die Trophäe übrigens insgesamt sogar siebenmal. Nur Lee Haney (1984-1991) und Ronnie Coleman (1998-2005) haben es bisher geschafft die Auszeichnung einmal mehr, also jeweils achtmal, zu gewinnen.