1 Bei einem Unfall nahe Simmozheim sind zwei Personen verletzt worden. Symbolbild. Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall auf der B 295 bei Simmozheim sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Eine davon schwer.















Link kopiert

Simmozheim - Nach Stand der Ermittlungen war gegen 17 Uhr ein 53-jähriger Opel-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Er wollte nach links in die Kreisstraße 4377 abbiegen. Dabei krachte er mit einer entgegenkommenden 63-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. In der Folge wurde der BMW auf einen in der Kreisstraße wartenden Hyundai geschoben.

Die 63-Jährige erlitt schwere und der 53-Jährige leichte Verletzungen. Der 59-jährige Fahrer des Hyundai blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.