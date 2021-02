2 Um Platz für den Schulcampus zu haben, fällt der Bauhof am Eichberg unterhalb der Grundschule Bäume. Das Bild zeigt Joachim Schelb hinter dem soeben von ihm gefällten Baum. Foto: Zorbach

Für den Blumberger Schulcampus begann gestern die erste sichtbare Aktion. Auf dem Gelände zwischen der Eichbergschule, der Achdorfer Straße und der Eichbergstraße begann der städtische Bauhof mit der Rodung. In diesem Bereich soll dieses Jahr der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt erfolgen.

Blumberg - Den ganzen Tag waren die Bauhof-Mitarbeiter damit beschäftigt, den Wiesenhang vor der Schule für den Baustart vorzubereiten. Immer wieder blieben Schüler und Passanten stehen und schauten den Arbeitern bei der doch Aufsehen erregenden Aktion zu.

Bis zum frühen Nachmittag war fast der gesamte Baumbestand bereits gefällt. "Nur die drei vorderen Bäume bleiben stehen", sagte der stellvertretende Bauhofleiter Joachim Schelb auf Anfrage; die Pläne hätten sie vom Stadtbauamt. Elf Baumstümpfe waren beim Gang über das Gelände zu sehen, dazu wurden noch weitere Gehölze abgesägt.

Unter den abgesägten Bäumen sei die Valdoie-Linde, bemerkten Stadträtin Ursula Pfeiffer und ihr Mann Roland Pfeiffer, die gerade vorbeifuhren, und dies bedauerten. Stadtbaumeister Uwe Veit erklärte dazu auf Anfrage: "Die Rodungsarbeiten am neuen Schulcampus wurden auf Grundlage der aktuellen Planung durchgeführt. Die Anzahl der zu fällenden Bäume wurde in Absprache mit dem Planungsteam auf ein notwendiges Minimum beschränkt."

Etliche neue Bäume werden gepflanzt

So baum- und sträucherleer leer bleibt die jetzt vorbereitete Fläche allerdings nicht. Im Zuge der Gestaltung der Außenanlage werden wieder etliche neue Bäume gepflanzt, die Überlegungen des Büros Wiederkehr wurden dem Gemeinderat ja schon in öffentlicher Sitzung vorgestellt.

Die gefällten Bäume und abgesägten Gehölze kamen auf eine Lademulde und ein Fahrgestell. Das Holz der Fällaktion wurde zum Areal beim Wohnmobilstellplatz gefahren, um dort später verhäckselt zu werden.

Die Zeit drängte, nur noch bis Ende dieser Woche hätten die Bauhof-Mitarbeiter für diese Aufgabe Zeit gehabt, dann darf kein Baum mehr gefällt werden. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet das Fällen und den radikalen Schnitt von Hecken wegen der Vogelbrutzeit und des Vogelschutzes vom 1. März bis 30. September. Doch solange brauchte der Bauhof gar nicht. Bis gestern Abend war alles erledigt.

Die Mitteilung über dieses für die Entwicklung in der Kernstadt wichtige Ereignis kam übrigens nicht von der städtischen Verwaltung, sondern von dem gegenüber des Geländes wohnenden Stadtrat Hermann Zorbach, der am Donnerstag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung für 30 Jahre Ratsmitgliedschaft geehrt wird.

Im Blumberger Schulcampus sollen am Eichberghang alle vier Schularten der Kernstadt vereint werden. Zur Realschule und der Eichbergschule, die bereits dort sind, kommen die Werkrealschule, die in der Scheffelschule untergebracht ist und die Weiherdammschule am ehemaligen Weiherdamm. Im ersten Bauabschnitt soll ein neues Gebäude für die Grundschule und die Weiherdammschule erstellt werden mit den Sekretariaten und der Mensa.