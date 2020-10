Blumberg Zwei Verletzte nach Unfall auf L 214

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 37-jährige Verursacher wurde bei der Frontalkollision leicht verletzt. Der Unfallgegner wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und Rettung der Personen für fast eineinhalb Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Hierdurch gab es Behinderungen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.