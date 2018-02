Blumberg Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B 27

Ein 82-jähriger Fahrer eines Ford Ka bog gegen 9.15 Uhr von der Länge nach links Richtung Blumberg-Zollhaus ein und übersah dabei einen vom Kreisverkehr kommenden, vorfahrtsberechtigten Polo eines 46-Jährigen.

Es kam zum Frontalzusammenstoß, beide Autos landeten an den Leitplanken, die Fahrer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis befanden sich alleine in den Fahrzeugen. Sie wurden schwer verletzt und von Notarzt Doktor Rainer Holzke erstversorgt, der die Verletzten durch Rettungssanitäter in das Klinikum bringen ließ.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden.