Blumberg Zusammenarbeit im Orga-Team mustergültig

Blumberg (bal). Seit vier Jahren ist Jörg Ludwig von den Buchbergtrollen dabei, wenn es gilt, das Blumberger Straßenfest zu organisieren und durchzuführen. Inzwischen hat er im Organisationsteam (Orga) die Aufgabe des Gruppensprechers übernommen. Er übernimmt beim Straßenfest auch die Ansage auf der Bühne und hat mit den anderen sechs Organisationsmitglieder dafür gesorgt, dass ein ansprechendes Programm an diesem Tag über die Bühne gehen kann. So hat er den Musiker Roland "Dooly" Sauter für das Abendprogramm gewinnen können. Jörg Ludwig, der im Orga-Team auch die Farben des TuS Blumberg vertritt, ruft bereits im Februar/März sein Team zusammen, um das kommende Straßenfest auf ein solides Fundament zu stellen. Außerdem hält er in dieser Zeit Kollegen.