Blumberg-Epfenhofen. Die Weihnachtsfeier der Landfrauen findet in der Wintermärchenzeit des Roseanums in Schönbrunn bei Hilzingen am Samstag, 1. Dezember, statt. Eingeladen sind auch die Ehepartner als Selbstzahler. Die Kosten für Getränke zahlt jedes Mitglied selbst. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Alten Haus. Wer abgeholt werden möchte kann sich melden. Anmeldung bis Samstag, 17. November, bei Andrea Wegener, Telefon 1466, oder Silvia Schwörer, Telefon 5488.