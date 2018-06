Blumberg Waimer will eine Liste

Die Frage, ob er selbst wieder kandidieren werde, beantwortete der 67-jährige Kommunalpolitiker aus dem Blumberger Teilort Zollhaus mit einem klaren Ja. Er habe schon einige interessante Gespräche geführt, erklärte Waimer, Ziel sei eine eigene Liste. Ob die Liste unter dem Namen der FDP oder unter einem anderen Namen wie zum Beispiel "Liberale Bürger" angemeldet werde, stehe noch nicht fest.

Wichtig ist Waimer das Liberale. Das sei ihm auch in dieser Amtsperiode noch einmal bewusst geworden. Seit acht Jahren ist er im Blumberger Gemeinderat, die ersten vier Jahre in der FDP-Fraktion mit Fraktionssprecher Michael Walter und Thomas Mattegit. Bei der letzten Kommunalwahl erreichte Waimer auf der FDP-Liste dann nur noch als Einziger den Einzug in das Stadtparlament, Michel Zier hatten wenige Stimmen zum Einzug in den Gemeinderat gefehlt.

Im neu formierten Gremium schloss Waimer sich daraufhin der SPD-Fraktion an, die anfangs fünf Sitze hatte, und nach dem Rauswurf von Stadtrat Hermann Zorbach jetzt noch vier Sitze hat. Für Waimer als Liberalen ist das eine pragmatische Lösung, aber kein Dauerzustand.